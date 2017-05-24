鄭秀文音樂會悠遊卡 嗶一次捐50元給偏鄉弦樂團
悠遊卡公司與KKBOX首次合作發行「鄭秀文音樂會限量紀念悠遊卡」，這款紀念卡讓民眾可以在今天晚上的音樂會中，憑票卡「嗶」進場，而每嗶一次，悠遊卡公司也會捐出50元給南投仁愛鄉「親愛愛樂」，助偏鄉青少年弦樂團7月到奧地利維也納參加比賽。
悠遊卡公司表示，限量發行的特製紀念版票卡供歌迷嗶卡進入24日舉行的KKBOX LIVE 鄭秀文「裸」音樂會，此外，每一位進場的觀眾持音樂會限量紀念悠遊卡於悠遊卡設備嗶一聲進場時，悠遊卡公司就幫卡友捐款50元給今年7月即將遠赴奧地利維也納參加國際青少年音樂競賽的「親愛愛樂」弦樂團做為贊助旅費。
「親愛愛樂」是奧萬大親愛村的孩子所組成，從2008年沒有經費開始，一步一步以課後照顧班方式，樂團人數漸漸增加，直到2014年終於正式成立。
(中時)
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