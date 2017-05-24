善化農會斥資千萬　冰品製程自動化6月上路

善化農會冰廠生產的冰品口味種類繁多，都是選用各地農特產品加工製成，口味獨特。(莊曜聰攝)

農會斥資千萬更新環境及生產設備，導入自動化。(莊曜聰攝)

未來冰廠員工加工趕製冰棒的場景不復見。(莊曜聰攝)

炎炎夏日將至，善化農會的冰品銷售中心正趕工製作冰棒，考量到冰廠的設備使用已逾20年，而冰品因供應連鎖通路及大賣場，衛生規格要提高標準，加上為讓農會員工不用再辛苦加班，農會斥資上千萬將冰品休閒中心重新整修，並改善生產設備，將產線全面自動化，下個月將正式啟用，產能將從每天8000支增加到2萬多支。

善化農會自製的冰棒可說是招牌商品，素材都直接向全台各地農會購買，選用有生產履歷的農產品，像紅豆就來自高雄萬丹、大寮，芒果、鳳梨、芝麻等則是台南在地出產，還有季節限定的百香果、草莓等口味，多年來培養一批忠實客戶，近年來更與連鎖賣場合作，知名度提升許多，不僅幫農會獲利，也藉此行銷農產。

農會總幹事洪錦秀表示，去年夏季曾經創下單月訂單超過20萬支的記錄，由於是類似傳統冰店的人工製作方式，每天生產數量有限，冰廠員工有時一天要上12小時班才能消化訂單，相當辛苦，加上食安問題也是重要考量，因此將冰品休閒中心整修成為專業的生產工廠，並全面導入機械自動化，6月將全面投產，月產量可增加3倍，解決製作問題，就能專注於新口味的研發。

洪錦秀說，目前冰廠生產的20多種口味冰品都通過SGS檢測，可保障消費者食的安全，銷售通路也逐漸擴張，冰品休閒中心環境也會重新整理，未來現場還有販售冰沙、剉冰等產品，雖然今年的原物料成本雖然上漲2成左右，但價格並不會調漲。

(中時)