賴清德談同婚：台灣重要人權里程碑

同婚釋憲結果出爐，台南市長賴清德表示，大法官會議今天下午解釋説明了「相愛的人有權利生活在一起」，這將是台灣非常重要的人權里程碑。

賴清德表示，台南市一向尊重與包容多元價值與多元文化，隨著時代進步，許多觀念經過討論、溝通與成形，大家越來越能持開放的態度來傾聽、理解與尊重。

他也提到，關於性別的多元尊重，台灣正大步往前，期待未來這些我們身邊的朋友，能不僅在法律上獲得保障，更能獲得大家由衷且珍貴的祝福。

賴清德日前在議會接受議員質詢，關切同性婚姻合法化問題，面對議員直指一般家長接受度不高，觀感不佳等評論時，賴清德當場表明，要請對方接受性平教育，當時即引起許多網友讚賞。

(中時)