醋男陳忠春砍死前女友 判22年4月
男子陳忠春不滿劉姓前女友另結新歡，拿菜刀砍殺搭吳姓男子車子夜歸的劉女，致劉女慘死，吳男負傷躲在甘蔗園裡逃過死劫，劉女家屬盼陳男被處以極刑，嘉義地院依殺人、殺人未遂、傷害等罪判陳22年4月徒刑，其中4月徒刑得易科罰金。
50歲陳忠春與劉女原是男女朋友，有金錢往來，後來劉女刻意疏遠他，他感覺劉女騙財，去年10月13日晚上在嘉義市撞見劉女與友人聚餐，出手毆打她，15日凌晨陳男在劉女水上鄉住處，看到吳男開車載劉女，懷疑她另結新歡，憤恨難平。
陳男持菜刀擊破車窗，朝劉女猛砍，吳男阻止也被砍傷，吳男負傷逃到附近甘蔗園躲避，劉女因頸部動靜脈、氣管傷重，當場死亡。陳男行凶後騎機車逃亡，11月8日晚上在嘉義市興業路偷竊機車車牌換裝在自己騎用的機車，11日在番路鄉被警方逮捕。
陳男坦承犯案，但否認是故意殺人，曾寫2封信向劉女家屬道歉，但不被接受。劉女的之母痛訴陳男手段凶殘，女兒死後她傷心得無法成眠，劉女的子女要求陳到母親墳前道歉，希望陳被判極刑。
法官依殺人罪判陳男15年徒刑、殺人未遂罪8年，應執行22年徒刑，另有傷害罪3月、竊盜罪2月，應執行4月，得易科罰金。全案可上訴。陳男目前羈押中。
(中時)
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