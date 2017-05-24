機捷小站運量低 鄭文燦：12年前發包沒配套

桃園市長鄭文燦對於機場捷運，要求6年內收支平衡。（甘嘉雯攝）

因營運前虧損逾17億被多位議員砲轟的桃捷公司，市長鄭文燦24日表示，桃捷的資本額虧損是來自「通車前」，桃捷公司沒說明清楚，「唯唯諾諾」；目前營運不到3個月，哪有軌道業剛起步就賺錢？另針對部分小站人潮稀少，他表示，那是因為都市計畫沒有配合順利推動，「以前的政府睡著了！要用這個來罵桃園市政府是不對」。

鄭文燦表示，機場捷運通車前，累計虧損達17億元，主因是連續6次延宕通車，桃園捷運公司已經成立卻沒有營收，仍須提列人員及作業維持費，桃捷公司已正式發函交通部，要求編列營運前虧損補貼12億8700萬元，積極向交通部爭取。

桃園國際機場每天的聯外交通量約10萬人，約2萬5000人改搭機捷，大幅紓解國道2號交通壅塞情形，機場聯外運量約占機捷整體運量的47％，另外的53％的運量則是北北桃通勤人口，會形成未來機捷的穩健發展模式，鄭文燦表示，機捷原預估1天運量4萬6000人，現在每日運量約有5萬6000人，營收表現比預估還要好。

(中時)