桃園市長鄭文燦：連任是責任 盡力把事情做完

桃園市長鄭文燦24日表示，連任是責任，而蔡政府的前瞻計畫也一圓桃園的夢想。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦24日到桃園市媒體記者協會與媒體座談時發表「連任立場」，「我心裡想做8年」，他說連任是責任，市長的權力比較統一，可以做事，要把大家心中的計畫實現，蔡總統的前瞻計畫幫桃園的重大軌道計畫「一次圓夢」，對於是否可能任期沒做完而入閣？鄭意有所指的說「找不到接班人」。

鄭文燦上任已經2年多，每天行程滿檔，今年大年初一到初九，他也跑遍桃園市100多家廟宇，「我不做人形看板，我本人就是看板」，他說，市民看到他到場，就知道問題可以被解決，像是鐵路地下化，也有前朝官員對他表達支持，「誰料得到我把它（高架）逆轉呢」。

鄭文燦說，前縣長朱立倫時要做60米林園大道卻要拆4000戶，到吳志揚時推不動，臨時軌僅做到內壢站，他上任後爭取地下化，並將林園大道改為25米僅拆約390多戶，「目前在轉軌」，各站有其特色，前後站融合。

(中時)