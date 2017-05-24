台南樹谷園區兒童戶外冒險體驗場　全台首座

爺爺帶著孫女一步步跨越繩索構築的難關。（莊曜聰攝）

攀爬、垂降等設施磨練孩子的膽量。（莊曜聰攝）

現場有專業教練確保參與者安全。（莊曜聰攝）

台南樹谷園區內的樹谷科學生活館，除了展示恐龍、長毛象化石外，還有農場、親子烘焙坊等，現在全新設計的冒險體驗場也開放親子報名參加，這是依據美國ACCT 安全標準建立的戶外高、低空繩索挑戰場，並由台灣外展教育發展基金會專業教練，負責管理及課程規劃，在安全的環境中培養孩子身心手腦的協調性，及克服困難的精神。

館方人員表示，原先的冒險體驗場設計高度有6公尺，對於國小高年級以上的孩子較為適合，為了讓探索教育向下扎根，再從國外引進「連續式安全確保系統」，以「雲端歷險」為名，新建10項約3公尺高的繩索挑戰關卡，是全台首座針對孩童體型設計的戶外繩索體驗場，讓年紀較小的孩子也能感受探索教育的趣味。

館方除於試營運期間開放民眾搶先參加外，也邀請世界展望會贊助的20位弱勢家庭親子前來，眾人利用繩索攀上近2層樓高的平台，再挑戰閃電橋、高空U型繩、單索、大溜索等刺激的設施，還有7旬阿公帶著6歲孫女一步步挑戰的溫馨畫面，當活動完成後，緊張神情轉變為笑容，是一次很難得的體驗。

樹谷「雲端歷險」在端午連假及一般假日都有開放，需要由網路事先預約，平日則接受20人以上團體報名。

(中時)