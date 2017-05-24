男開無牌車 遭警查獲毒品

蘆竹分局大竹派出所巡佐施順霖、警員蘇柏穎23日17時擔服巡邏勤務時，在蘆竹區新興街發現一輛無牌貨車行跡可疑上前盤查，曾男神色緊張，一開始謊稱忘記身分證號碼，對員警詢問問題均答非所問，經使用M-Police人臉辨識系統發現該民為毒品列管人口，曾男自知難逃法網遂一一供出自己年籍資料核對，並坦承近期有施用二級毒品安非他命，全案依毒品危害防制條例移請地檢署偵辦。

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(中時)