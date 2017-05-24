國三高架橋及隧道改善工期太長 居民不滿、要求停工

抗議居民不滿工程車擾民，憂挖山填土造成土石流，要求立即停工。（林雅惠攝）

國道三號中寮隧道附近受活動斷層影響，路面位移情況嚴重，高公局今年3月動工改善，田寮區七星里南勢湖近百名居民不滿工程車進出擾民，擔憂挖山填土造成土石流，舉白布條抗議要求停工，高公局強調，工程絕無安全疑慮，將擇日舉辦說明會。

近百名居民今天上午在國道3號田寮3號高架橋及中寮隧道長期改善工程工地手持白布條抗議，高公局拓建工程處台南工務所副工程師郭啟東、田寮區長王昌文到場協調。

自救會代表指出，改善工程施工車輛頻繁進出社區，壓壞產業道路，造成古厝龜裂，更擔憂挖中寮山土石，日後大雨有土石流安全疑慮，要求立即停工。

監造單位台灣世曦工程顧問公司人員指出，國道3號中寮隧道在1994年設計時，就發現有旗山斷層經過，但斷層活動性不明顯，隧道洞口考量高陡邊坡路段及斷層泥，採明挖覆蓋結構。2011年監測證實工址斷層具有活動性，調查變形的原因與趨勢，基礎持續變位無法消除，3年前設計改善工程。

工程人員表示，改善工程是將中寮隧道北洞口改為路塹段，挖掘的土石將填實9支高墩，改善路段全長約700公尺，今年3月15日開工，預計2019年2月底完工。

高公局強調，中寮隧道改善工程刻不容緩，相關工程均依規定通過環評，絕無安全疑慮，居民表示工程車擾民，高公局將另闢便道進出，針對居民要求停工，將請承包商先盡量配合居民需求，同時會盡快擇日召開說明會，解除居民的疑慮。

(中時)