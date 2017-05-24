正修科大香港美食賽全壘打 摘下1金3銅
正修科大餐飲系師生在2017香港國際美食大獎HOFEX比賽揮出全壘打！從19國673隊916位選手脫穎而出，一舉摘下1金3銅，參賽作品都得獎，金牌選手鄭欽俊及他的學生劉明福昨天在記者會現場示範雕刻小仙子及麒麟，人物、動物表情栩栩如生，令人讚嘆。
2017香港國際美食大獎HOFEX比賽分西式、中式、糕點、蔬果雕刻擺設及現場雕刻等項目，正修科大餐飲管理系助理教授鄭欽俊參賽主題為「乘鳳小仙子」，採用芋頭、紅蘿蔔、南瓜呈現作品，從構圖、製作鐵架、包鐵到修飾，雕刻過程遇到最大的困難就是仙女的縮小比例及芋頭品質問題，一路走來，從失敗中再嘗試，終於獲得成功榮耀。
另劉明福，首度以「麒麟運寶」作品參賽，在蔬果雕刻擺設獲得銅牌，採用芋頭、紅蘿蔔、地瓜、南瓜呈現，他說，「麒麟運寶」主題創作最難的就是要維持重量平均，賽前練習好多次，感謝班導師劉文得鼓勵參賽，讓他有機會得獎。
謝仁宗老師參賽作品「對峙」，在「烘焙藝品展示─塑糖雕刻」獲銅，主要呈現遠古時代的北歐，一直飽受噴火龍侵害，有名驍勇善戰的戰士願意為百姓挺身而出，單槍匹馬前去與噴火龍對抗。
(中時)
關鍵字：正修科大餐飲系、香港國際美食大獎HOFEX
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