夜問打權》為2018縣市長舖路 張花冠學花媽推「大嘉義」？
為2018縣市長舖路，綠營嘉義縣市通吃，張花冠先下手為強？ 張花冠有政治企圖，學花媽推「大嘉義」，想再拚連任16年？ 張花冠推「蛋黃」和「蛋白」併真能讓嘉義更有競爭力？今天來賓賴岳謙教授以縣市合併案來分析：以「政治人物」和「政客」意圖…
丟臉丟到國外！WHO宣達團違法抗議，大損台灣形象！ WHO宣達團和台獨人士赴瑞士抗議，沒申請遭警驅趕，和在台灣對待警察的態度完全不同，好乖啊！陳時中自創中華民國台灣賀WHO新秘書長，發明新身分自嗨，還是回來將被小英罵？ 台連8年WHA用中華台北陳時中不知，還要發明新身份弄巧成拙？
陳時中WHA會外激情演出真為民？ WHA會外聲嘶力竭，對食安沈默不語？！ 似乎反中比國人健康重要？ 對於國內食安連環爆有沒有在管，全球健康照顧品質評比台落到後段班 也不見陳時中捍衛！ 到底他是衛福部長？ 還是外交部長？
歐洲恐攻四起…恐怖事件無所不在！ 台灣如何自保？！ 8月世大運在即！ 盤點過去大型恐怖攻擊..台如何防衛？！柯文哲有準備？還是忙製造假新聞？ 今天來賓張友驊給蔡政府和北市府指點如何防恐攻迷津…
今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！
(中時電子報)
關鍵字：夜問打權
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