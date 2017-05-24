期待陳育軒表現 黃甘霖：他有郭總投球的味道
統一獅年僅21歲的本土小將陳育軒，日前升上一軍後，前兩戰都是中繼出賽，總教練黃甘霖相當看好，他表示，陳育軒投球，感覺有郭總（郭泰源）的味道，也預計陳育軒將在周六先發出賽。
陳育軒去年季中選秀加盟獅隊，去年球季就有出賽，今年雖從二軍出發，但備受黃甘霖看好，黃甘霖說，陳育軒他的協調性非常好，球路也有點伸卡的尾勁，很有郭總的投球味道。
不過黃甘霖也指出，目前陳育軒最缺乏的就是自信心與霸氣，日前對上中信兄弟面對周思齊投出觸身球，也讓他相當鬱卒，不過那時候就希望他可以多練內角球，訓練他的自信心。
本季前兩場出賽，陳育軒共投4.2局，被擊出8支安打，失掉4分，自責分率7.71，目前預計將在周六先發對上富邦悍將，黃甘霖表示，不管今年陳育軒投得如何，明年一定會更好。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。