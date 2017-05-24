期待陳育軒表現 黃甘霖：他有郭總投球的味道

獅隊小將陳育軒，備受總教練黃甘霖看好。(資料照 獅隊提供)

統一獅年僅21歲的本土小將陳育軒，日前升上一軍後，前兩戰都是中繼出賽，總教練黃甘霖相當看好，他表示，陳育軒投球，感覺有郭總（郭泰源）的味道，也預計陳育軒將在周六先發出賽。

陳育軒去年季中選秀加盟獅隊，去年球季就有出賽，今年雖從二軍出發，但備受黃甘霖看好，黃甘霖說，陳育軒他的協調性非常好，球路也有點伸卡的尾勁，很有郭總的投球味道。

不過黃甘霖也指出，目前陳育軒最缺乏的就是自信心與霸氣，日前對上中信兄弟面對周思齊投出觸身球，也讓他相當鬱卒，不過那時候就希望他可以多練內角球，訓練他的自信心。

本季前兩場出賽，陳育軒共投4.2局，被擊出8支安打，失掉4分，自責分率7.71，目前預計將在周六先發對上富邦悍將，黃甘霖表示，不管今年陳育軒投得如何，明年一定會更好。

(中時電子報)