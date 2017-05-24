終於等到遲來正義！ 祁家威：不急著與伴侶結婚

台灣同婚釋憲結果出爐，造就歷史性時刻，釋憲聲請人祁家威更是關鍵人物，在國內推動婚姻平權30年，是台灣同運先鋒，在時代的浪尖上屢敗屢戰。隨釋憲結果出爐，祁家威也將在最接近理想的時刻，身披彩虹旗迎接遲來的正義。

已白髮蒼蒼的祁家威，爭取同婚超過30年，每次同志運動總能看見他到場，身披巨型彩虹旗聲援，不少人視他為台灣同志運動精神象徵。他曾說，30年歲月不算短，婚姻平權至今仍舉棋不定，歧視也還在社會上不斷發生。

為推動同婚，祁家威自1986年起，即公開要求政府應承認同性伴侶享有平等結婚權利，多年來在沒有委任律師協助下，孤軍奮戰，持續將各種行政救濟管道走過一遍。他曾說：「如果原諒是一門很難的學問，那麼同志人人都是大師，被迫原諒、再原諒，否則無法熬到現在。」

奮鬥多年，終露一線曙光，祁家威今天將在律師團成員許秀雯、潘天慶、莊喬汝、陳明彥等人陪同下，公開回應釋憲結果。

祁家威說，得知結果當下第一個反應，心情就像是「釋憲文變成一隻鳥」，因為雀躍萬分。他奮鬥30多年，終於盼得遲來的正義，心情很平靜，「今天會早點回家」，但他不急著與伴侶結婚，爭取同婚是為了更多需要的人。

他也說，過去國內LGBT族群有許多團體共同奮鬥，也因為眾人努力才有好的結果，對於反方陣營，希望外界更多原諒、溝通，也不應唱衰國家、社會，落實婚姻平權讓社會更民主、自由、平等、進步，沒有必要杞人憂天。

(中時)