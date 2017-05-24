嗆警「脫下制服單挑」 男子遭噴辣椒水制止

桃園市中壢區35歲陳姓男子嗆聲警察「脫下制服來單挑」，員警不理會挑釁。(賴佑維翻攝)

桃園市中壢警分局23日下午處理客運糾紛，遭35歲陳姓男子嗆聲「脫下制服來單挑」，警方不理會，並採取優勢警力到場支援，因陳男不斷反抗，還意圖打人，警方迅速使用辣椒水制止，訊後依妨害公務罪嫌移送偵辦。

警方表示，當時接獲報案，指中壢復興路上1客運站有糾紛，警方到場後。陳姓男子不斷嗆聲，要員警「脫下制服來單挑」，過程不斷推擠警方及叫囂，員警不受其挑釁，也呼叫優勢警力前往支援，但陳男不斷反抗，連路人都差點被他打到。員警便使用辣椒水制止，讓陳男束手就擒。

陳男供稱，是到客運站內討論之前的車禍理賠事宜，但是客運公司都顧左右而言他，想要請更高層的人士出面處理，過程中和客運公司因溝通不良產生誤會，事後對於自己失控的行為也感到很抱歉。

中壢警方表示，因陳男態度誇張，警方誓言悍衛警方執法決心，也不容公權力受到任何威脅挑釁。分局也會將本次案例納入訓練教材，以保障執勤時任何突發狀況下使用不具殺傷力的噴霧劑，使員警、嫌犯、相對第三人的安全皆能獲得最大保障。

(中時)