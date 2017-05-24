從產地到餐桌 　誰都別想竄改資訊

區塊鏈生產履歷應用在食品安全，台灣技術創下世界新記錄。

任何農漁產品，從產地到餐桌歷經數百、到數千公里，連農漁行政單位都無法百分之百保證的食品履歷資訊，今天由OwlChain區塊鏈率先表態，正以更安全、公開透明、且不可竄改的區塊鏈技術特性，導入台灣食品安全環境。

OwlChain區塊鏈食品履歷商轉概念，今天發表，第一批參與的食品業者，均是從零開始的新創事業，有集合小農的食品電商奧丁丁，走高端消費豬肉品牌「究好豬」祥圃事業，自建「責任漁業指標RFI」的海鮮品牌「湧升」，在AMIS帳聯網公司打造的以太坊Ethreum區塊鏈技術平台上，發展不可竄改的私有鏈。

民以食為先，民眾經常買的安心、才會吃的開心，此波結盟的業者並不打算把複雜的區塊鏈技術推到民眾面前，而是每件商品上都有簡單的QR code，手機掃描即刻了解食材生產過程與來源。

(工商)