花蓮》文史工作者田貴實贈公所文面照 凝聚文化共識
感念全台文面國寶逐漸凋零，長期研究紀錄紋面歷史的文史工作者田貴實，盼政府能多加關懷即將不復見的文化遺跡，特別贈送秀林鄉公所一幅紋面耆老的照片，並與鄉長李春風暢談紋面文化，盼能喚起更多族人的文化共識。
秉持著「再不做就來不及」的心態，20多年來在全台進行文面老人的紀錄，留下幾百幅珍貴的影像紀錄，他說，目前花蓮及苗栗各僅存2位文面耆老，而秀林鄉僅存一位98歲的長者陳清香，早已臥病在床多年。
他指出，這群高齡者每天都在與生命賽跑，公部門應予以關懷，並給長年照顧文面耆老的家人更多精神支柱，彰顯文面文化在族群核心的價值，這次特別挑選1904年於銅門村拍攝文面耆老羅秀華送給公所珍藏，讓洽公民眾駐足，重溫文面歷史的記憶。
「太魯閣族的文面文化，代表著是一個時代的民族性」秀林鄉長李春風感謝田貴實為民族文化做的付出，這幅文面作品，讓她儆效祖先在這塊土地耕耘來的不易，也激勵自己在鄉內事務上更加盡力。
她強調，缺乏對自己文化認同，等於不知道自己的名字，「文面」是過去太魯閣族人最重要的生命禮俗，期盼民眾將能透過文面照片，更加了解老祖先的智慧文化，除積極翻轉過去民眾對於文面的刻板印象，也能藉由更多口述歷史及文化考證，讓世人了解文面的意涵。
(中時)
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