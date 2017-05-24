快儲水 屏南4鄉鎮將停水2天

台水公司第7區管理處因配合屏東縣政府「車城鄉屏151線山腳橋改建工程」辦理自來水管線臨時管遷，6月1日（星期四）上午9時至6月2日（星期五）上午2時停水，預估影響恆春鎮、滿洲鄉、牡丹鄉四林村、車城鄉保力村4鄉鎮，共8600戶。

縣府提醒，受影響地區用戶可提早儲水備用，並配合節約用水、小心火燭，關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，也不要將日常作息中使用之橡皮管浸入水中，以免因虹吸作用導致水質遭受污染，飲用水前先將水煮沸。

(中時)