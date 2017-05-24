二讀表決通過 北市續行代金捐地雙軌制

北市議會針對容積移轉自治條例的落日規定進行處理，等待到達法定人數的空檔，議員聚集議論紛紛。（王超群攝）

爭議多日的「北市容積移轉審查許可自治條例」修正案，今日在市議會二讀表決通過，取消現行條文的落日規定，未來續行捐地和代金雙軌制，同時也刪除對道路徵收15米寬度限制，未來公共設施保留地一視同仁，不再有巷道寬度歧視規定，議員們在二讀會過程中不斷批評市府不負責任，讓議員揹上為建商和掮客利益代言的黑鍋。

北市議會24日下午在二讀會表決容移自治條例修正案，出席議員33人，29人贊成、3人棄權、無人反對，全案二讀通過，下周進入三讀。

本案由市議員葉林傳領銜提案修正現行法條的落日規定，但修法過程中，引發爭議，葉林傳將禍首指向都市發展局長林洲民，24日本案提到大會審議時，葉林傳再度激動強調林洲民以居住正義為名，搭建論壇平台，使議員無端遭到抹黑；同時，公共設施保留地主們也串連向市府和議員施壓，本案討論益發敏感。

葉林傳指出，只開放15米道路徵收可容移並不合理，應依公保地持有年限決定容移順序，否則15米以下不開放，很多地主身受其害，他提案的目的很清楚，不該限定道路寬度和年限，應讓市場恢復買賣。

親民黨議員黃珊珊說，當年在郝市府法規委員會中，就針對3年落日條款提出很多問題，現在雙軌制將落日，但市府針對代金收支辦法，至今仍提不出具體方案，她會連署就是因為不懂市府要怎麼用代金。

民進黨議員梁文傑則說，他3年前就反對全代金制，中央訂定辦法允許捐地換容積，北市以外的五都也是這樣做，難道大家都不符公平正義？市場存在的目的是幫政府解決定價難題，他不解市府為何要搬石頭砸自己的腳？他也直言，若實行全代金制，建商絕不會用市價來買，「大家不是傻瓜」，屆時市府根本收不到代金。

會中開放議員發言表態，多數議員將箭頭指向市府，法規委員會召委、議員李新最後就修正案再修正，刪除對徵收計畫道路的寬度限制，大會就此進行二讀會表決通過，最快下周進行三讀程序。

(中時)