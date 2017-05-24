祁家威提釋憲聲請 竟是為了一次吵架

資深同運人士祁家威爭取同性婚姻多年，但起因竟是因為與伴侶的一次吵架。(本報資料照片)

大法官會議今(24)日針對同性婚姻做出748號解釋，認定民法未保障同性婚姻屬違憲，也是挺同團體的一大勝利。釋憲聲請人祁家威功不可沒，不過，祁家威會展開爭取同婚的抗爭，起因竟是與另一半的一次吵架。

祁家威爭取同婚已經超過30年，自1986年開始公開要求政府承認同性伴侶的結婚權，還因此被視為政治犯，在監牢裡關了5個多月，之後也向內政部要求同志婚姻合法、向司法院提起訴願。

但根據媒體報導，祁家威會踏上爭取同婚之路，起因是某次與伴侶吵架，吵著要離婚，結果對方說「那你得先證明我們有結婚」，讓祁家威想證明同性伴侶可以結婚，從此走上爭取同婚之路。

不過祁家威也說過，未來如果通過同婚，他也不會和另一半登記結婚，因為他不是為自己爭取權益，而是為有需要的人爭取。

(中時電子報)