重新恢復生產！半世紀揉捻機 見證茶葉興衰史
鹿野鄉新元昌製茶廠有5台大型揉捻機，全盛時期一年產茶達到20萬公斤，不過隨著阿薩姆紅茶外銷量大減、國人愛喝烏龍茶，讓機器一度停擺20年，但近年來鹿野發展紅烏龍有成，機器再度動起來，年產達到數千公斤，這批超過半世紀的揉捻機，也見證台灣茶葉的興衰史。
新元昌第二代的負責人溫吉坊指出，父親溫增坤在近50年前，從新竹關西運來這5台大型揉捻機，成立台東第一家製茶工廠，並在鹿野大量生產阿薩姆紅茶。
由於阿薩姆紅茶需要一段時間揉捻發酵，在機器的代勞下完成揉捻及發酵步驟，當時阿薩姆紅茶大量外銷，賺取許多外匯，一年產量甚至可達20萬公斤，不過隨著外銷茶葉逐漸式微、國人不愛喝發酵的紅茶、喜愛喝輕發酵的烏龍茶，讓揉捻機的越來越派不上用場。
溫吉坊說，大型的揉捻機十分笨重，且機器還像打地基一樣固定在地面上，有南非華僑要購買機器到南非生產紅茶，但因為機器拆除困難、難以移動，加上感情難以割捨，讓機器保留至今。
近年來鹿野的紅烏龍逐漸盛行，揉捻機再度派上用場，揉捻機一次可以製作200公斤的紅烏龍，產量高、有效率，在機器恢復轉動後，溫吉坊笑著說，這些機器看著我長大，很開心它們還能繼續生產。
(中時)
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