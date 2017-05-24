找回昔日刑警的榮耀 警政署長至中山分局了解現況

警政署長陳國恩(左2)至北市警中山分局，與刑警泡茶聊天，了解工作現況，希望解決刑警慌現象。(胡欣男翻攝)

警政署長陳國恩(左2)至北市警中山分局，與刑警泡茶聊天，了解工作現況，希望解決刑警慌現象。(胡欣男翻攝)

警政署長陳國恩(左2)至北市警中山分局，與刑警泡茶聊天，了解工作現況，希望解決刑警慌現象。(胡欣男翻攝)

警政署長陳國恩(中)至中山分局慰勤，並送上端午節加菜金、粽子與好警茶，由分局長吳敬田(左)、偵查隊長何明賢(右)代表接受。(胡欣男翻攝)

近年全台警政單位鬧「刑警慌」，警政署長陳國恩上週在臉書「NPA署長室」發文，關注此一議題，表示要研究務實可行的刑警制度變革。今天下午他實際走訪台北市警中山分局，至值班台與第一線刑警泡茶座談，了解工作現況，並送上端午粽子、加菜金與「好警茶」慰勤。

NPA署長室po文指出，刑警除要面對案件偵查難度不斷增加、危險性高、刑責區的責任制外，繁複的文書業務壓縮了辦案的時間與熱情，刑警人力缺口更增添了現職刑警同仁的負荷，以致於刑事工作陷入乏人問津的惡性循環。

NPA表示，以前大家都稱刑警為「便衣」、「三組」，曾經「三組」是一個歹徒害怕進去，而讓警察充滿榮耀與自信的工作環境，沒有過人的正義膽識和豐富的社會歷練、辦案敏感度，是難以戰勝在偵查隊所面對的任務。現在改善刑事工作環境已刻不容緩 。

上週，警政署邀各縣市副局長、刑警大隊長、人事室主任，就刑事人員體系制度重新做全面性的檢視，從人員晉用培訓、績分獎勵機制、刑責區職掌設計以及業務簡化等「提高誘因，降低負擔」方向研討。希望透過充分討論，尋找一套務實、可行的刑事警察制度變革，以解決加諸於刑警辦案的重重枷鎖， 再次點燃刑警辦案的熱情，回復昔日「刑事伯」的刑警榮耀。

今天下午5時，陳國恩至北市警中山分局了解刑警工作現況，因中山轄區複雜，公文與勤務量繁重，素有天下第一分局之稱；加上陳國恩10多年前也曾在此擔任分局長，特別至該分局了解基層刑警的心聲。

陳國恩在出入登記簿簽名慰勤，並在分局一樓值班台，由分局長吳敬田、副分局長、偵查隊長陪同，與小隊長、偵查佐泡茶座談，針對如何提高誘因，簡化公文量等討論，陳國恩也發現，刑警慌在繁重分局更為明顯，偏遠郊區的缺額反而不高。

(中時)