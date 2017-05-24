詹詠然紅土10連勝 史特拉斯堡殺入4強

詹詠然(右)與詹皓晴(左)再度合體挺進4強。(資料照片／取自詹詠然臉書)

詹詠然（左）與詹皓晴在史特拉斯堡再過一關，挺進4強。（劉雪貞提供）

與「瑞士公主」辛吉絲在馬德里、羅馬連續封后，詹詠然於法國史特拉斯堡改搭妹妹詹皓晴依然勢如破竹，24日以6比1、6比4輕取羅馬尼亞歐拉茹／烏克蘭薩芙楚克，挺進女雙4強。

詹詠然拿下個人在今年紅土賽事的10連勝，姊妹倆接下來將遭遇斯洛伐克的史坎蘿娃與荷蘭的瓦坎諾，很有機會再過一關，以第1種子之姿挺進決賽。

詹詠然打出生涯最佳5月成績，她在4月初查爾斯頓首輪落敗後，稍事休息於5月出征馬德里，與辛吉絲連拿2冠後，和詹皓晴又在史特拉斯堡連拿2勝，保持5月迄今的全勝戰績，以絕佳氣勢迎接下周開打的法國網球公開賽。

(中時電子報)