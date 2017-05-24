機車與小貨車追撞 騎士多處擦傷
高雄市左營區大順一路和自由一路交叉路口今天發生一起機車與小貨車追撞車禍，阮姓機車騎士疑似突然切進內車道，遭後方煞車不及的貨車追撞，阮男卡在車頭保險桿中，經消防人員救出才脫困，送醫有手腳、頭、胸等多處擦傷，幸好沒有生命危險。
消防局出動消防車及救護車5人前往救援，先以千斤頂支撐住貨車，再以人力抬高車頭，將受困的阮男（55歲）救出送醫。
貨車司機表示，與他同向的機車騎士突然切進內車道，他來不及煞車才會追撞；由於小貨車車上未安裝行車紀錄器，車禍原因仍待警方調查釐清。
(中時)
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