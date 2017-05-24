防檢局公告退場時程 巴拉刈後年2月禁售禁用

農委會主委林聰賢日前與媒體對談時，主動宣布將禁用劇毒農藥巴拉刈，由於巴拉刈除草效果佳且價格低，農民接獲禁用消息後，紛紛至農藥行搶購囤貨。對此，農委會防檢局今日正式公告巴拉刈退場時程，後年2月正式禁售禁用，呼籲農民不要急著搶購。

防檢局副局長馮海東表示，本月已和業者進行溝通，並正式確立巴拉刈退場時間，考量到業者可能有既有的訂單需要消化等因素，決定自明年2月1日起禁止加工及輸入，後年2月1日起禁止販賣及使用，巴拉刈目前主要用途是作為除草劑和紅豆採收前的乾燥劑使用，就算禁用，仍有許多替代藥品可使用，除草劑部分有「固殺草」，紅豆乾燥劑則有「氯酸鈉」。

馮海東指出，巴拉刈主要是透過植物行光合作用時產生毒性，效果確實很快，且價格相對較低，這些都是農民愛用的原因，不過考量到巴拉刈的毒性風險，仍盼農民的調適用藥習慣，另一方面，距離完全禁用仍有一段時間，呼籲農民不必刻意在家中囤貨，避免造成其他意外。

巴拉刈過去是台灣銷售第2名的除草劑，普遍使用在葉菜、茄科、紅豆等作物上，因毒性劇烈，全球已有50多個國家禁用，在國內也經常傳出服用巴拉刈自殺的消息，因無解藥致死率高，衛生福利部曾於2012年提案建請農委會禁用，當時農委會擔心農民反對而未接受。

地方首長出身的林聰賢相當重視巴拉刈退場問題，先前他談到友善耕作時表示，過去他在宜蘭時，曾試行過小面積禁用巴拉刈，結果不到1年，當地的螢火蟲都復育回來了，「大陸去年都禁了，台灣沒有理由不禁」。

自從農委會宣示要禁用巴拉刈後，農民紛紛赴農藥行，以箱為單位搶購巴拉刈囤貨在家中，就怕以後再也買不到。地方農民還嗆，巴拉刈除雜草效果好，不願棄用，若政府不給合理交代，一定集體到農委會噴巴拉刈。

(中時)