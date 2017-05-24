中職擴編球隊有譜 洪一中：希望球隊越多越好

洪一中期盼球隊越來越多，一同增加台灣棒球規模。(資料照 中央社記者張新偉攝)

中職昨宣布擴編球隊的初步規劃，包括加盟金和保證金等項目，桃猿總教練洪一中認為擴隊表示贊同，他回應，身為棒球人，當然希望可以球隊越多越好，不只是職棒，也希望業餘球隊越來越多。

中職自2009年後就一直維持四隊模樣，洪總說，不管金額如何，都希望有企業可以加入，增加比賽的有趣度，目前四隊交手狀況太頻繁了，期盼能有新的球隊進來。

洪總也提到，不僅希望職業隊能夠增加，業餘球隊也希望能夠變多，現在把最上面的環境做大，相信對所有愛棒球的人來說都是好事，大家有更多的工作機會，基層的小球員們，選擇打棒球也會更安心。

(中時電子報)