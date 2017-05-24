排灣族木雕師為總統雕刻 小英將親手收下

排灣族木雕大師高富貴花了半年多時間，雕刻1件作品要送給蔡英文，總統承諾將親自從他手中接下禮物，讓他非常開心。（潘建志攝）

排灣族木雕大師高富貴，在蔡英文當選總統後便想刻木雕送給她，但因疾病纏身常進出醫院，加上手難使力，雕刻速度很慢，直到3個月前才完成作品。他委託縣府原民處長伍麗華聯繫總統府，總統承諾將親自從他手中接下禮物，讓高富貴非常開心。

高富貴是泰武鄉佳興村人，家族裡數代都是木雕師，代代相傳，他也從父親和兄長身上學習到精湛的木雕技巧。他很珍惜自己的作品，幾乎不賣，滿屋子木雕都被他暱稱為「啞吧家人」。他也開班授課，希望排灣族傳統木雕傳承下去。

高富貴在蔡英文當選後非常開心，「因為她有排灣族血統，也要幫原住民轉型正義」，因此決定要雕刻送給她。不過他身體不好，有心臟病、痛風、糖尿病、高血壓等，時常住院，加上手因痛風及長期服藥難以使力，但他仍克服困難，斷斷續續雕刻，終於完成作品。

不過他不知道如何將作品送給總統，因此找上原民處長伍麗華，對她說「我很驚訝可以完成這個作品，萬一我走了還送不出去，我會很不甘心。」伍麗華因此寫一封信到總統府，獲得總統承諾，將親手接下這件祝福禮物，也讓高富貴非常高興。

作品的紅色底座代表總統燃燒自己點亮台灣；甕將總統要做的事、所有理念都裝在裡面，希望她按照理念去做；握手代表跟總統接觸的人，總統會用愛心、智慧去接納；紋手代表排灣族賜予小英總統身分，可以用智慧管理山川土地人民。

(中時)