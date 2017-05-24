鼬獾咬人案頻傳 南市動保處推認養防疫犬
台南市今年鼬獾咬傷民眾案例不斷傳出，動保處24日除加強防疫宣導提醒民眾外，為響應流浪動物零撲殺，今年積極推廣工作犬，如波麗士犬、防疫犬、社區陪伴犬等，現台南11區狂犬病疫區民眾若領養防疫犬，動保處將提供優惠的「嫁妝」，希望民眾以領養代替購買。
2013年台東一隻狂犬病鼬獾咬傷人後，民眾看見鼬獾都避之唯恐不及，台南同年即有17例發病鼬獾咬人案例，但隔年案例數大幅下降至5例，2015年有3例，2016年也僅1例，但今年上半年卻有5例鼬獾咬傷4人，動保處研判，恐為鼬獾族群增加所致。
動保處長吳名彬指出，台灣至今未傳出民眾因此罹患狂犬病，所以不必過於慌張，但一旦感染狂犬病，致死率不低，因此，若不慎被不明野生動物咬傷，務必盡快就醫。
此外，動保處也發現，施打過疫苗的犬隻咬死發病的鼬獾後，並未被感染狂犬病，可有效防止鼬獾攻擊民眾，動保處順勢推出防疫犬，供台南11個疫區民眾認養，並提供豐富的「嫁妝禮」，包刮免費驅蟲、注射各式疫苗、植入晶片、絕育等，也贈送免費飼料1包及犬練。
動保處動物收容組長洪振凱表示，台南響應流浪動物零安樂，推動工作犬計畫，如畜牧守衛犬、波麗士犬、社區陪伴犬等，防疫犬也是其中一項，今年善化、灣裡兩處動物之家共收容約700多隻流浪犬，民眾可至善化、灣裡收容所洽詢，以領養代替購買。
(中時)
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