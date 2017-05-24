為詐騙集團轉介 南市刑大破獲2詐欺系統商
許多民眾都有接獲詐騙電話、簡訊的經驗，而這些通訊都藉由詐欺系統商轉介發送，台南市刑大利用破案的詐騙機房向上追查，日前在桃園及台中兩地破獲詐欺系統商，帶回李嫌、張嫌等7人，其中不少成員是大學生、碩士生，且李嫌經營短短1年多，即有2300萬的可觀收入。
南市市刑大偵三隊與刑事局第八偵查大隊組成專案小組，日前利用所破獲的詐騙集團機房，追查上游共犯結構，抽絲剝繭約半年，3月先在桃園破獲45歲李嫌經營的詐欺系統商，其找來熟悉網路的3名大學生分工，去年1月成立至今，竟已有高達2300萬的收入。
另外，日前也在台中破獲以24歲張姓主嫌為首的系統商，去年7月成立並雇用2名大學生一起經營，3人落網後坦承犯案，24日由台南地檢署喻令交保候傳，而李嫌及其他3名成員則遭台南地方法院裁定羈押。
警方指出，詐欺系統商主要的「客戶群」就是詐騙集團，系統商透過架設在國外網路雲端的平台，提供VOS群播系統及偽造公部門電話號碼等，讓詐騙集團發送詐騙簡訊、電話，引誘被害者上鉤。
警方先後查扣7台筆記型電腦、19支作案用行動電話、人頭帳戶提款卡、路由器等大批證物，而系統商的每台筆電平均可服務10個詐騙集團，為數不少，警方也說，經營設定系統需要有一定的專業背景，成員有不少是大學年輕人，把專業用在這樣的地方，實在相當可惜。
(中時)
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