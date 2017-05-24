談同性婚案 柯建銘：周五處理不可能

大法官會今宣告同性婚釋憲案，指《民法》不允許同性結婚規定違憲，並要求兩年內完成修法。民進黨團總召柯建銘說，行政院要趕快送法案到立院，「行政院對婚姻平權不可再迴避，不能讓立法院兩邊政策互打，重大政策必須要有態度」。

柯建銘說，各政黨、立委若有提案也都尊重，呼籲社會各界要冷靜、沈澱面對婚姻平權議題，不要造成國家對立。

至於段宜康指出同婚《民法》版可望趕在周五處理，柯則直言，他尊重段的言論，「但那是絕對不可能的」，應該要政院送案來才審，周五就處理同婚議題是操之過急；六月中開臨時會，還要處理年金改革與前瞻條例，「可能都來不及處理這些議題」，且重大法案怎麼可以沒有行政院版本。

(中時)