台灣同婚say yes！ 立委尤美女：大雨過後就是彩虹

台灣跨出婚姻平權重要一大步，力挺婚姻平權初審過關的立委尤美女稍早抵達挺同婚群眾集結現場，表示「我們等待這一天，已經等了很久！」終於看到大法官能夠做出歷史性的解釋，宣告現行民法違憲，兩年後大家都可以結婚了。

但她也提醒，大法官將球又丟回立法院，希望立法院對同婚保障，贊成反對並不會因為釋憲就平息，紛爭將持續。台灣在婚姻平權上又往前邁了一步、最後要靠大家共同努力。

「雖然下著大雨，但大家熱情不減，大雨過後就是彩虹，相信彩虹已經在眼前。」她說，期待能夠在兩年內，法律符合憲法保障平等權，這才是同志等待已久的夢想與希冀。

「台灣say yes！」立委許毓仁則勉勵現場同志，「每個人都是英雄」，沒有眾人之力走不到今天，台灣走到今天這一步，對於同婚已經做出歷史性象徵意義判決，希望真正落實婚姻平權在社會上每一個角落；但另一場運動才正要開始。

他說，有形障礙可以透過修法消弭，但無形障礙存在每個人心中，不要當成是一方的勝利或失敗，一定要用愛溝通，不要放棄任何機會，相信台灣可以成為全世界最驕傲榜樣。

(中時)