是更年期 也是美魔女

更年期也可以是美魔女（達志）

黃女士步入更年期之後，內分泌失調，急速老化，除了身材走樣，還有一缸子毛病，牙齦鬆動無法咀嚼，逼得三餐只能把菜餚打成汁才能進食，真所謂「視茫茫、髮蒼蒼、齒牙動搖」。

養生專家白雁表示，更年期是身體老化現象，除了停經，卵巢功能逐漸退化，生育能力下降，身體缺乏女性荷爾蒙，開始出現熱潮紅、夜間盜汗等不舒服。

中醫學將更年期稱為「年老經斷復來」、「百合病」，一般常見的腎陰虛證型，會出現全身熱潮紅、容易出汗、口乾舌燥，如果加上心血虛弱，會有頭暈、心悸、健忘等情況；如果是肝氣鬱結化火，火氣上逆，容易情緒煩躁。

《黃帝內經》中描述，女子七七四十九歲開始進入更年期屬正常生理現象，所謂「七七任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭，地道不通，故形壞無子也」，說明任脈對女人生理機能的重要性。

幫助調節任脈的功法不少，例如龜壽功、女丹功、晃海功等，白雁建議，開始進入更年期，晚上睡覺前泡腳後可練習晃海功、每周練習一次龜壽功，協助度過更年期。

黃女士練習氣功三個月之後，有了不少改變，她發現失眠現象改善了，痛風、牙周病、痔瘡等陳年痼疾不見了。無心插柳下，練功讓她氣色變好，甩掉贅肉、中廣腹消失、腰圍變小，她覺得輕鬆健康，更年期帶來的不再是煩惱，而是快樂。

過勞肥

※晃海功小功法：

1、輕鬆地坐在地上或椅子、床鋪上，將手掌輕放膝蓋。大拇指輕扣膝蓋內側的血海穴，另外四指則自然地放在膝蓋上。

2、身體慢慢向前傾。臀部要保持貼地，不要翹起來。

3、身體傾向前，先以逆時鐘的方向，身體慢慢以臀部觸地的會陰穴為中心點畫圓。

4、逆時鐘晃動9次之後，再以順時鐘向相反方向畫圓9次。當畫圓到後面時，身體盡量向內縮，下巴也盡量向內含。

5、最後身體回復到正直坐式，並做幾次深呼吸。

(中時電子報)