今晚有豪雨！新北、桃園等地需提防

中央氣象局今晚發布豪雨特報。（圖片來源：氣象局）

中央氣象局今晚發布豪雨特報：受到鋒面影響，容易有短時強降雨，今晚新北市、桃園市、新竹縣、南投縣及高雄市有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東北部、南部地區及中部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水

(中時)