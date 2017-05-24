法網會外賽 張凱貞挺進女單第2輪

張凱貞在法網女單會外賽旗開得勝。（資料照／四維基金會提供）

在莊吉生、陳迪出局之後，台灣在本屆法網會外賽碩果僅存的「網球精靈」張凱貞沒有漏氣，24日以6比2、7比5擊退英國女將莫兒（Tara Moore），挺進女單會外賽第2輪。

依照本周最新的世界排名，張凱貞第108名已經超越謝淑薇，成為最新的女單「台灣一姐」。不過按照法網報名截止的世界排名，謝淑薇直進女單會內賽，張凱貞仍得從會外賽打起，力拚繼2010、2012年之後，生涯第3度站上法網會內賽。

面對出生於香港的莫兒，張凱貞首盤以勢如破竹之姿拿下，第2盤卻連遭兩次破發，一度陷入0比3劣勢。所幸張凱貞隨後穩住陣腳，兩度破發迎頭趕上，最後在6比5聽牌後，抓住第3個賽末點成功破發，拿下個人今年紅土單打首勝。

(中時電子報)