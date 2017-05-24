美國對太陽能晶矽電池及模組展開全球防衛措施調查

美國國際貿易委員會（ITC）於本年5月23日公告太陽能晶矽電池及模組展開全球防衛措施調查，以決定產業損害情況。

依據美國海關統計資料，去年美國自台灣進口涉案相關產品總額為3.3億美元，占美國進口總額3.58％，另以單位量計算，美國自我進口共3,500萬單位，占美國整體進口量17.38％。

國際貿易局今表示，美國國際貿易委員會依據美國1974年貿易法第202款執行防衛措施調查，以認定進口貨品之數量增加，是否造成國內產業嚴重損害。

國貿局指出，美國國際貿易委員會將於9月22日決定其產業是否遭受損害。若有產業損害事實，將於11月13日前向總統建議採取救濟措施，例如提高關稅、實施配額等。美國總統須於提交報告後的60日內，裁定實施貿易救濟措施具體方案。

國貿局稱，將持續與駐美單位及相關公協會等保持聯繫，密切掌握可能發展，並協助業者向美方表達我方立場。

美國國際貿易委員會是在今年4月26日接獲美國太陽能業者Suniva公司投訴，要求展開全球防衛措施調查。

(工商)