美國對太陽能晶矽電池及模組展開全球防衛措施調查
美國國際貿易委員會（ITC）於本年5月23日公告太陽能晶矽電池及模組展開全球防衛措施調查，以決定產業損害情況。
依據美國海關統計資料，去年美國自台灣進口涉案相關產品總額為3.3億美元，占美國進口總額3.58％，另以單位量計算，美國自我進口共3,500萬單位，占美國整體進口量17.38％。
國際貿易局今表示，美國國際貿易委員會依據美國1974年貿易法第202款執行防衛措施調查，以認定進口貨品之數量增加，是否造成國內產業嚴重損害。
國貿局指出，美國國際貿易委員會將於9月22日決定其產業是否遭受損害。若有產業損害事實，將於11月13日前向總統建議採取救濟措施，例如提高關稅、實施配額等。美國總統須於提交報告後的60日內，裁定實施貿易救濟措施具體方案。
國貿局稱，將持續與駐美單位及相關公協會等保持聯繫，密切掌握可能發展，並協助業者向美方表達我方立場。
美國國際貿易委員會是在今年4月26日接獲美國太陽能業者Suniva公司投訴，要求展開全球防衛措施調查。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。