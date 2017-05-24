「123KUBO酷播」將浴火回歸？ 網友低調分享
擁有龐大片源的知名影視網站「123KUBO酷播」，於本月7日無預警停止營運後，讓許多長期使用的網友們痛苦不已。但沒想到才不到1個月的時間，「123KUBO酷播」似乎已悄悄回歸，不但釋出限量的Android封測名額，還預告網頁版與iOS版將於近期上線，讓不少人相當興奮，直呼，「人生有希望了！」
過去「123KUBO酷播」即時更新許多各國戲劇、電影，深受許多網友喜愛，但也因涉及版權問題引發爭議；在當時關站期間，官網就公告，為保護版權方的權益以及配合各界維權聲浪，將不再繼續營運，同時也呼籲廣大用戶要支持正版。
不過，如今「123KUBO酷播」卻再度回歸，在其成立的臉書粉絲頁可看到，其將推出app的服務，而現階段先提供少量Android封測名額給網友測試，還承諾會有網頁版與iOS版。臉書中更PO文提醒大家「切記低調」，要眾人不要急。
消息曝光後，立刻引起熱議，網友紛紛在該臉書粉絲頁留言，「人生有希望了。」「真的嗎？我是iOS版。」「有的看了！」另外，根據留言中已下載的網友指出，確實能看且沒有病毒，但片源沒有以前多。
(中時電子報)
關鍵字：123KUBO
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