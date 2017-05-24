公共場所偷拍「事業線」 不算妨害秘密
板橋某彩券行林姓女店員身材火辣，讓41歲黃男情不自禁拿出手機偷拍林女事業線，林女氣得報警將黃男依妨害秘密罪嫌究辦，但新北地檢署勘驗照片發現，黃男雖拍胸部但沒拍私處，且拍攝地點是公眾得自由出入場所，並不符妨害秘密構成要件，今將黃男處分不起訴。
今年4月間，黃男到板橋某彩券行買彩券，發現女店員身材火辣波淘洶湧，趁著女店員不注意就拿手機偷拍她的胸部。林姓女店員發現後報警處理，黃男也因此遭警方依妨害秘密罪嫌送辦。
黃男在偵查庭中坦承偷拍，檢方也在手機裡發現11張拍攝林女胸部的照片，但承辦檢察官認為，黃男拍攝地點為公眾得以出入的營業場所，林女雖不願被黃男拍攝，但客觀上黃男僅拍胸部、未拍林女身體隱密部位，與妨害秘密構成要件不符，今日以罪嫌不足將黃男處分不起訴。
(中時)
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