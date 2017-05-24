端午「粽」頭戲 來大魯閣清涼甩脂一下！

端午佳節將至，大魯閣棒壘球打擊場推出「端5甩脂爽爽打」活動，身份證字號有數字5者，即可享限定球道場打汁優惠。（圖／大魯閣提供）

暑氣真是逼人！炎熱的端午佳節即將來到，大魯閣祭出「清涼粽夏」的優惠專案，於5/27(六)至5/30(二)連假期間，讓熱愛運動的球友們，在大啖肉粽之餘，依舊能清涼、解膩，輕鬆的甩脂一下！

活動期間，大魯閣會員只要來館出示會員卡，即能獲得《樺達Q軟喉糖》1包，一顆喉糖清涼入口，加上在冷氣伺候下打球，頓時暑氣全消！不只如此，為了讓球友在端午連假，能盡情的「流汗兼甩脂」，大魯閣棒壘球打擊場更推出《端5甩脂爽爽打》活動，於5/27(六)至5/30(二)期間，只要身分證字號有「5」者，於中午12：00前，憑證件即可享90km球道暢打；若控球精準的你，也有好康可享，只要挑戰9宮格/16宮格擊中數字「5」，就可持成績單至櫃檯兌換小贈品。

為讓球友們感受端午佳節的氣氛，大魯閣特別推出限量的「粽」點小物，球友只要來館消費加購49元，即可獲得超Q、超療癒的迷你粽夏零錢包，讓你在揮灑汗水之後，還能快樂帶著「粽子包」，回家「包粽子」唷！

活動詳情，請搜尋《大魯閣》官方網站：

http://www.trk.com.tw/

※注意事項：

1.樺達喉糖，會員每卡限兌換乙次，會員消費滿500亦可加贈1包。

2.粽子零錢包單筆消費僅限加購1次，每人每次限加購2個。

3.端5甩脂爽爽打活動，9宮格/16宮格投中數字「5」兌換小贈品者，每人每日限兌換一次。

4.端5甩脂爽爽打活動，僅限於大魯閣棒壘球打擊場進行，巨城、新時代與草衙等館則不適用。

(中時電子報)