軍事專家：陸航母船員還是幼兒園學生
香港《南華早報》網站5月22日刊發題為《為什麽中國仍無法打敗美國成為全球最強大的海軍》的報導，當中軍事專家稱，中國最終將成為僅次於美國的世界第二航母大國，但其航母戰鬥群的機組人員數量仍遠遠少於國際標準。
中國海軍專家李杰說：「航空母艦需要定期進行大規模的維護。如果要在公海完成護航任務，維護國家利益，中國應該有4個以上航母戰鬥群。單獨一艘航母無法成為一支戰鬥力量，因為它需要其他戰艦來組成一個戰鬥群，同時其他戰艦為其提供保護」。
美國海軍擁有10個核動力航母戰鬥群，但大陸目前只服役了遼寧艦一艘常規動力航母，它原本是前蘇聯建造中的航空母艦力里加號，後來改名瓦雅格號，但前蘇聯解體時尚未完工，俄羅斯沒有足夠資金續建，將該艦移交給烏克蘭，烏克蘭再賣給大陸，終於得以完工服役。
4月26日，中國的第二艘航母下水，這是第一艘中國本土設計和製造的航母，預計將於3年內服役。李杰說，一個正式的航母戰鬥群需要4500到5000名船員。因此，當中國的兩艘航母全面運轉時，將需要約1萬名船員。
李杰說，相比擁有10個航母戰鬥群和一個擁有100多年經驗的組織機構的美國海軍而言，中國的船員還是「幼稚園學生」。美國海軍建立了一個全面的艦載航空作戰系統，包括在全天候情況下高密度起降飛機，擁有所有船員的花名冊以及協調整個航母戰鬥群內的各艘軍艦。為了使遼寧艦發揮作用，中國已經複製了美國空勤人員作業系統的許多部分，包括為飛行甲板機組設計的彩虹色制服，以及著艦指揮官、阻攔裝置機械官及其他機組人員的手勢語言。
李杰說：「培養一批合格的艦載戰鬥機飛行員以及著艦指揮官、阻攔裝置機械官及其他機組人員，要比在陸地上訓練戰鬥機飛行員和空勤人員困難得多，因為航母甲板飛機跑道的長度僅為陸地飛機跑道的十分之一。航母的硬體可以通過全天候的工作來迅速建成，只要你掌握了建造技術。但是，培訓人員需要很多的經驗，只能通過時間的推移而積累」。
(旺報)
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