統一找尋新洋投 黃甘霖：要找比猿隊強的
統一獅目前積極尋覓洋投，日前領隊蘇泰安曾表示，已經鎖定人選，今總教練黃甘霖回應，球團期盼能夠找到比猿隊三洋投還要好的投手。
獅隊本季3位洋投福瑞多、布魯斯與終結者狄馬克，本季至今僅為球隊拿下5勝11敗5救援成功，貢獻度表現平平，反觀猿隊3洋投，道恩斯、賽格威與史博威，3人就貢獻18勝，也成為猿隊目前名列首位的主要原因。
黃甘霖說，洋投戰力本來就牽動勝負，今年猿隊洋投群真的表現亮眼，所以也反映在他們的戰績上面。
獅隊開季洋投啟用2先發1救援，未來新洋投群是否更動，黃甘霖回應，都有可能，接下來基本上會看本土先發的壓制力怎麼樣，畢竟現在廖文揚、江辰晏等人都表現不錯。
本季目前戰績18勝1和22敗排在第3，黃甘霖指出，上半季球隊就是盡量能夠排在Ａ段班，下半季就會好好拚爭奪季冠軍。
(中時電子報)
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