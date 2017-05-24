日本唯一「棄嬰搖籃」 10年收留130名嬰幼兒

日本九州熊本市的慈惠醫院10年前為防止嬰兒遭遺棄或殺害，在醫院設置了日本第一個也是唯一的「棄嬰搖籃」，讓無力撫養嬰兒的父母匿名托嬰，10年來共收留130名嬰幼兒。該院理事長蓮田太二表示，希望日本各都道府縣都能設1處「棄嬰搖籃」。

「棄嬰搖籃」從2007年設置至今年5月即10周年，蓮田24日召開記者會表示，「 這10年來共收留130名嬰幼兒，比預想中要少，其中超過80%是出生未滿1個月的新生兒。有8成以上的是母親在家自然生產的。」

有些父母將小孩送來時會留下了部分訊息，130名幼兒當中有95名知道身世，除了九州出身的39人之外，還有關東22人、中部地方11人、近畿地方10人，可看出不少棄嬰都來自縣外。

蓮田表示，「我想有些家長因為距離的問題，而放棄將嬰兒送到熊本來。這並非是一個自治體或一民間醫院的問題，應該是日本全國的問題，希望今後各都道府縣都能設1處收留設施。」

蓮田指出，過去最多1年收留25名嬰幼兒，去年度只收容了5名，是歷年來最少的。對於棄嬰減少的原因，蓮田表示，可能是「棄嬰搖籃」設置迄今已過了10年，知名度下降了，再者，透過網路認養孩子的情況增加也可能是主因。

慈惠醫院當初設置「棄嬰搖籃」時引發了不少爭議，有人認為反而會讓父母更容易拋棄子女，且匿名托嬰的方式，可能會導致嬰兒無法得知父母的身份背景。

不過，「棄嬰搖籃」也的確守護了不少嬰幼兒的生命。慈惠醫院調查，遺棄的理由大多因為生活貧困或未婚生子，因在意世俗的眼光而不想替小孩登記戶籍等，還有1成被遺棄的原因是身體有障礙。

(中時)