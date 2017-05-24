台西國小愛心狗窩被濫用，1個月來了19隻寵物犬

台西國小「愛心狗窩」淪為棄養熱點，讓校方相當困擾。（張朝欣翻攝）

台西國小為推動生命教育，在校園設置「愛心狗窩」收容流浪犬，由師生共同照顧，但最近1個月，竟被人棄養19隻大、小寵物犬，校方除了設法請人認養，也在狗窩裝設錄影系統與告示牌，呼籲民眾不要把寵物犬遺棄在此。

台西國小校長戴進隆發現沿海地區有許多流浪犬，2年前在校園設置「愛心狗窩」，至今已幫助20餘隻流浪犬找到主人，但隨著「愛心狗窩」廣為人知，竟有缺乏公德心的民眾，把寵物犬遺棄在狗窩內。

戴進隆表示，這1個多月內，共有3窩大、小寵物犬共19隻被棄養在狗窩，有些甚至還未斷奶，讓師生傷透腦筋，只好一邊想辦法飼養，一邊找尋愛狗人士領養，目前幼犬已全部被認養，剩下3隻成犬。

為了避免狗窩成為棄養熱點，3隻成犬目前已移至其他地方安置，同時在狗窩安裝錄影系統，並設置「關懷動物請物棄養，監視錄影中」告示牌，希望大家發揮公德心，不要成為孩子的不良示範。

戴進隆說，狗窩是針對流浪犬進行收養，收養前會健康檢查、打預防針、裝設晶片、結紮，希望慢慢減少流浪犬的數量，沒想到卻成為寵物犬的棄養熱點，與當初本意背道而馳。

戴進隆指出，當初克服各種困難成立狗窩，是希望建立友善動物校園，讓孩子尊重生命、付出愛心。目前台中市政府補助學校經費鼓勵認養流浪犬，雲林縣有賴大家持續努力，一起來解決流浪犬問題。

(中時)