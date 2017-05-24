北港糖廠遲未活化 北港鎮成立追討土地委員會
北港鎮民代表會針對北港糖廠遲未活化，影響地方發展，24日通過「向台糖索討土地」議案，並成立追討土地委員會，主張比照「不當黨產處理條例」，要求經濟部將糖廠土地還給縣府或公所，以利地方整體發展。
北港鎮民代表陳炳炎今天在鎮代會提出「向台糖索討土地」議案，認為目前屬於中央政府的台糖土地，追究其歷史背景，其所有權有爭議，因此主張向經濟部追討土地，獲得全體11名鎮代支持，鎮公所也表示全力配合。
陳炳炎表示，根據地方耆老、文史工作者調查，日據時代日本總督府當時強徵不少民地供北港糖廠建廠。第2次世界大戰結束後，國民政府接收日糖興業株式會，改組為台灣糖業公司，隸屬經濟部的國營事業。
他認為，國民政府從日本接收的糖廠與種蔗土地，有許多是日本總督府當時強徵百姓的土地，既然台糖資產屬於不當所得，按「不當黨產處理條例」精神，理應追討還產於民，以符合轉型正義。
陳炳炎說，隨著時代變遷，北港糖廠已於2000年底停止製糖，但10餘年來缺乏活化，嚴重阻礙北港鎮整體發展，因此特別成立「追討北港糖廠土地委員會」，要求經濟部把土地還給地方政府。
鎮代詹宜錫指出，目前台糖土地為中央所有，因地方沒有監督權力，造成台糖缺乏積極作為，不僅無助地方進步，甚至阻礙地方發展，有必要加以追討。
台糖公司雲嘉區處經理賴坤發表示，台糖公司土地是政府依照法定程序，自日本手中接收而來，屬於國家人民共有。目前北港糖廠正在進行房舍整修，預計7月完工後展開招商，配合都市計畫全面加以活化。
(中時)
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