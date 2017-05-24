2名中國人在巴基斯坦遭武裝份子綁架
據中國駐巴基斯坦使館證實，24日中午有2名中國人在巴基斯坦遭武裝份子綁架，目前還不知綁匪的意圖，巴國警方已就此展開調查，並協同中國使館進行營救。
大陸中央電視台新聞報導，這2名中國人被綁架地點是在巴基斯坦西南部俾路支省首府奎達真納鎮地區，他們是被被持槍武裝分子劫持上車後載走。
報導說，事件發生後，俾路支省首席部長扎赫裡下令該省警察總長迅速展開調查，盡快解救兩名被綁人員。中國駐巴基斯坦使館及喀拉蚩領事館啟動突發事件應急措施，與當地政府保持密切溝通，盡快確認被綁人員信息並進行解救。
巴基斯坦與中國大陸於1951年建交，是世界上最早承認中華人民共和國的國家之一，也是首個和北京建立正式外交關係的伊斯蘭國家，關係相當密切。1962年，中印戰爭爆發後，由於巴基斯坦是印度宿敵，因此和中國更加密切。中國大陸直到今天都是巴基斯坦在政經軍事與科技的主要支持者，大陸民間因此一堅強的關係，將巴基斯坦稱作「巴鐵」，意指巴基斯坦是大陸的「鐵哥兒們」。
(中時電子報)
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