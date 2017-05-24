扁參加募款餐會 中監認定違「2不」 提4改善措施

台中監獄24日晚間完成認定作業，陳水扁違反「不進入會場」及「不談及政治」2項規定。(本報資料照片／杜宜諳攝)(飲酒過量有礙健康)

台中監獄同意前總統陳水扁參加募款餐會，提出「5不」但書，陳水扁當天參加餐會數度挑戰紅線。台中監獄24日晚間完成認定作業，副典獄長林順斌指出，陳水扁違反「不進入會場」及「不談及政治」2項規定，中監除函文要求改善、遵守管制外，並提出4項具體改善措施，還重申「勿踰越相關規定，以免自誤」。

陳水扁申請19日晚間參加凱達格蘭基金會募款餐會，台中監獄予以核准，但提出「不進入會場」，「不上台」、「不演講」、「不談及政治」及「不接受媒體採訪」等「5不」但書。席間，陳水扁不但透過事先錄影畫面致詞5分鐘，還進入會場用餐等挑戰中監規範的紅線，中監人員帶回現場蒐證等資料，進行認定。

台中監獄副典獄長林順斌今天晚間表示，中監已完成評估，認定陳水扁參加募款餐會違反「不進入會場」及「不談及政治」等2項規定，已函文要求改進、遵守管制規定。

此外，台中監獄還提出4項具體改善措施，要求陳水扁日後申請參加公開活動，必須提出完善的醫療評估及安全維護計畫；第二除目前醫療團隊外，自6月起必須再提出公正第二方的醫療中心評估證明，第三中監日後評估申請案時，會將「社區職能治療」列入評估；保外就醫須以醫療為主，若恢復健康即要返監執行；第四，陳水扁須遵守104年所簽具的保證書及保外醫治受刑人管理規則，並要求「勿踰越相關規定，以免自誤」。

(中時)