桃機飛安宣導 形象大使張詠涵脫穎而出

桃園機場公司舉辦「桃園國際機場飛安宣導暨美食推廣活動」於24日熱鬧登場。（陳麒全攝）

2017年飛安形象大使第一名殊榮由長榮航空張詠涵小姐脫穎而出，未來一年張大使將與另6名優秀參選人一同合作，共同組成「飛安服務大使團」。（陳麒全攝）

2017年飛安形象大使第一名殊榮由長榮航空張詠涵小姐脫穎而出，由上一任飛安大使傳承彩帶，來一年張大使將與另6名優秀參選人一同合作，共同組成「飛安服務大使團」。（陳麒全攝）

飛安宣導大會現場特辦理特色美食推廣活動，主廚現場準備豐富餐點提供民眾品嘗，為大家帶來一場視覺、聽覺及味覺的饗宴，也向世界各國旅客共同推廣臺灣在地美食文化。（陳麒全攝）

飛安宣導大會現場特辦理特色美食推廣活動，主廚現場準備豐富餐點提供民眾品嘗，為大家帶來一場視覺、聽覺及味覺的饗宴。（陳麒全攝）

今年機場公司更於第二航廈入境大廳現場規畫「安全上壘」、「飛你不可」活動攤位，設計創意趣味遊戲，讓現場參加民眾透過互動，達到寓教於樂目的。（陳麒全攝）

機場公司也與世界和平會合作，邀請桃園市偏鄉學區孩童，透過機場小旅行活動，以生動活潑的導覽教學，讓小朋友們清楚瞭解飛航安全相關知識，也讓飛安種子向下扎根。（陳麒全攝）

桃園機場公司舉辦「桃園國際機場飛安宣導暨美食推廣活動」於24日熱鬧登場。今年以「飛航安全、有GO放心」為主軸，邀請民眾參與各項體驗活動，傳達飛航安全重要性，並藉此建立正確觀念，讓每一位出入境的旅客都能有安全又放心的飛行體驗。

桃園機場飛安大使選拔活動已邁入第7年，由機場各相關單位推舉優秀代表報名參加，從推薦名單中遴選出7位候選人角逐優勝，在經過嚴謹評選後，2017年飛安形象大使第一名殊榮由長榮航空張詠涵小姐脫穎而出，未來一年張大使將與另6名優秀參選人一同合作，共同組成「飛安服務大使團」，透過專業親切的優質形象，以自身在桃園機場服務經驗，向旅客傳遞最正確及最需注意的飛安資訊，邀請大家共同守護飛航安全。

飛安宣導活動除延續年年民眾熱情參與的有獎徵答，獎項由機場內各單位贊助提供，包括有免費機票、現金、禮券、精品及模型飛機等豐富獎品。今年機場公司更於第二航廈入境大廳現場規畫「安全上壘」、「飛你不可」活動攤位，設計創意趣味遊戲，讓現場參加民眾透過互動，達到寓教於樂目的；機場公司也與世界和平會合作，邀請桃園市偏鄉學區孩童，透過機場小旅行活動，以生動活潑的導覽教學，讓小朋友們清楚瞭解飛航安全相關知識，也讓飛安種子向下扎根。

此外，活動恰逢端午佳節，飛安宣導大會現場特辦理特色美食推廣活動，邀請桃園機場餐飲業者共同參與。主廚現場準備豐富餐點提供民眾品嘗，為大家帶來一場視覺、聽覺及味覺的饗宴，也向世界各國旅客共同推廣台灣在地美食文化。

(中時)