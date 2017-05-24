宋祖德未吃屎先吃鱉 扯華心夫妻沒結婚遭打臉
大陸名嘴宋祖德日前爆料菲鋒分手，眼看今(24日)最後通牒日已過19小時，雙方都沒動作，推估宋祖德應可逃過吃屎一劫，然他先前改咬林心如、霍建華沒領證結婚一案可就無法不了了之，稍早華心夫妻工作室透過律師共同發表聲明駁斥，要求宋祖德刪文並立即道歉，否則不排除對宋祖德提告。
繼周星馳、劉德華等人都莫名中槍後，宋祖德22日改去攻擊去年完婚的林心如、霍建華，稱林心如未婚先孕逼婚，兩人辦了隆重婚禮卻沒簽字登記，引來網友惡評，更指出中華民國法律「不須領證」，只需到戶政事務所登記，而華新夫妻工作室沉默兩天後，今下午總算出面打臉宋祖德。
林心如、霍建華傍晚透過工作室表示，兩人確實已在去年依法辦理結婚手續，請媒體與網友停止侵權、轉載不正確報導，並要求宋祖德道歉，兩人已透過律師取證，將依法追究謠言炮制者（含轉載者）的法律責任。
(中時電子報)
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