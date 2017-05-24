北市公幼第一階段抽籤 錄取率97％

台北市公立幼兒園24至26日展開三階段招生，今天為擁有優先入園資格幼兒，以及年滿5足歲幼兒抽籤，總計3645名幼兒登記報名，錄取3544名，錄取率97％。尚有缺額的公幼，明天將繼續辦理4至5歲幼兒登記與抽籤，後天則是3至5歲幼兒登記與抽籤。

據教育局資料，台北市106學年度公幼校數達149家，班級數部分，3到5歲班607班、2歲專班43班，總名額1萬8879個名額，較去年增加了20班、504個名額。

今第一階段招生，5歲幼兒錄取3到5歲混齡班的錄取率97％，剩下101名幼兒列為備取，明天可再與4至5歲幼兒到缺額的幼兒園參加第二階段登記與抽籤，而2歲專班今已全數額滿；至於26日的第三階段，則開放3至5歲幼兒抽籤。

不過，仍有不少家長痛批，公幼收費較私幼親民，是許多家長首選，但家數太少，許多家庭仍抽不到，預計明天早上到北市府前抗議。

教育局回應表示，將增設收費介於公幼和私幼間的非營利幼兒園，105年度已有15園，106年度預計增加13園、1352個名額，目標在111年度時，讓公私幼比例達到7：3。

(中時)