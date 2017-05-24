隋棠老公Tony怕搭飛機　卻為妻小每月來回飛

隋棠在家陪一雙兒女，老公的餐廳開幕由妹妹謝沛恩幫忙站台。（林淑娟攝、取材臉書）

隋棠老公Tony餐廳開幕，妹妹謝沛恩站台。（粘耿豪攝）

隋棠老公Tony餐廳開幕，妹妹謝沛恩站台。（粘耿豪攝）

隋棠老公Tony餐廳開幕，妹妹謝沛恩站台。（粘耿豪攝）

隋棠老公Tony餐廳開幕，妹妹謝沛恩站台。（粘耿豪攝）

謝沛恩最近為了瘦身常吃肉，哥哥的店她也常光顧。（粘耿豪攝）

謝沛恩最近為了瘦身常吃肉，哥哥的店她也常光顧。（粘耿豪攝）

隋棠的老公Tony在美國從事債券投資，過去只出現在老婆臉書裡的他，因為在台灣投資韓式燒肉店，24日首度現身受訪。他原本定居美國，為了陪伴老婆和兩個小孩長住台灣，但每個月都要為了工作飛回美國一或兩周，他說，一開始也覺得很累，但現在已經習慣了，不過依舊很怕搭飛機，尤其遇到亂流時，會緊張到抓椅子。

新店開張，為他站台的是妹妹謝沛恩，Tony解釋，雖然現在已經請了保姆幫忙，但因為有兩個小孩，他和老婆不能同時都不在家。那受訪前，老婆有面授機宜？他說，隋棠只告訴他放鬆自然就好。記者好奇他每個月台灣與美國往返飛，到底機票錢花了多少，他苦笑：「很恐怖，不能講！」

他在台灣時，晚上要配合美國時間工作，白天陪小孩。記者聽了驚問：「你是7-11不休息的嗎？」他笑回：「有啊！白天帶小孩也會累，他們睡了，我也可以休息。」他的生活本來都以工作為主，現在工作還是很重要，但因為有了家庭，所以必須取得平衡。

他表示，之前小孩還沒出生，他待在台灣時整天就是在家看電視，沒有事做，所以才選擇跟朋友投資餐廳。不過，現在有兩個小孩變得很忙，本來在師大學中文也只上課三個月，就因為太忙，也無法繼續上，雖然隋棠想生第三胎，但他覺得應該等一下，實在太忙了。

隋棠在臉書經常以「大傻」、「小傻」稱呼老公和兒子Max，他說原本因為看不懂中文不知道，直到某次去台南划船時，突然聽到對面的人喊「是大傻和小傻耶」，他驚問老婆：「What？」她才開始笑。他開玩笑說，就是因為想看懂老婆寫什麼，才會想要學中文。

(中時)