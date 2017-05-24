不想得糖尿病 現在就要動（達志）

糖尿病是世界第八大殺手，每年奪走150萬人性命。世界衛生組織最新數據顯示全球糖尿病人數急遽上升，每11人就有1人罹患糖尿病。糖尿病是由於體內胰島素分泌缺乏而引起的碳水化合物代謝紊亂，在中醫學屬於「消渴症」，發病的原因主要是肺胃鬱熱，消耗陰液，導致中氣虧損、腎氣不足。

糖尿病患者會經常感到口渴、容易飢餓多食、尿多於飲，「三多」就是糖尿病的主要症狀。身體常感覺到疲倦、皮膚有潰爛、性慾減退、月經不正常、神經痛、皮膚發癢、視線模糊等等，嚴重者行動困難、兩腿變得很細、出現糖尿斑、昏睡甚至失明、以致完全喪失勞動力。

糖尿病分為上、中、下三消。肺熱傷陰者為上消，患者容易口渴、口乾、唇紅、多飲、隨飲隨尿；胃熱火盛者為中消，患者口渴善飢、自汗、身體日漸消瘦、大便秘結；腎陰不足者為下消，患者小便頻數量多、腰腿痠軟、倦怠無力、盜汗、陽萎。

和氣功

不常運動的人比常運動的人，罹患糖尿病機會高出3.7倍，若檢查飯前血糖，過高的機會也高出1.9倍。如果不想得到糖尿病，現在就要養成持續、規律、溫和的運動習慣。相對於激烈運動，氣功屬於慢運動，原理是藉由經絡的疏通、調和氣血，達到護陰益氣，讓身體更健康。

養生專家白雁分享運丹功的功法，有興趣的民眾可以多練習，自己的健康，自己來保養。

※「運丹功」小功法：

1、丹田運轉：自然盤坐，意念放在肚臍下的腹部，一面想像，在腹部有一個白

色的如同核桃大的球，進行旋轉。方向是從肚臍順小腹的前方往下傳，直至到達

外陰(男女的生殖器)，然後沿著後面的尾椎骨再向上轉，轉至命門的時候，

再從命門向前穿過來，到達肚臍，如此旋轉的小周天，又叫做「豎丹田」，

如此重複十八次。

2、吐濁散熱：在靜坐當中，靜靜的旋轉丹田，作數分鐘，特別對於調理糖尿病的腎氣不足和中氣虧損有幫助。坐畢以後，應開口吐氣十八次，令身中熱氣外散，然後慢慢搖動身體，再動肩胛及頭頸，再慢慢舒放兩手兩腳；再以兩大姆指互相摩擦生熱以後，擦兩眼皮，然後閉眼，擦鼻部及兩側；再以兩手掌相搓生熱，擦兩耳輪，再按摩頭部，以及胸、腹、背、手臂、足腿，至足心而止。

(中時電子報)