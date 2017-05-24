代寄毒品收8千郵資付逾7千 嫌怨沒賺到還被抓

一批要寄往澳洲的「窗簾桿」內藏安非他命。（陳麒全攝）

一批要寄往澳洲的「保溫瓶」內藏安非他命。（陳麒全攝）

一批要寄往泰國的太陽餅禮盒中，發現太陽餅下方塞滿30010顆3級毒品一粒眠。（陳麒全攝）

賴男（左中）被捕時抱怨，代寄毒品收8千郵資付逾7千，沒賺到還被抓。（陳麒全攝）

航警局查獲運毒集團用航空郵件「夾藏」、「封管」方式走私大量毒品出境，並於台中市逮捕6名嫌犯，訊後移送桃檢偵辦。

航警局查獲運毒集團用航空郵件「夾藏」、「封管」方式走私大量毒品出境，並於台中市逮捕6名嫌犯，訊後移送桃檢偵辦。

航警局日前接獲線報，指出運毒集團成員將利用端午連假前夕，利用航空郵件「夾藏」、「封管」方式走私大量毒品出境。航警安檢大隊與台北關人員在航郵中心執行郵檢勤務時也提高安檢強度，成功於本月15、16、17日連續三天，在出口快遞貨物「太陽餅禮盒」、「窗簾桿」及「保溫瓶」內，查獲第二、三級毒品，毛重約1萬7,060公克，市價約值新臺幣5千萬元，約可毒害7萬人次。航警清查相關資料後，於台中逮捕6名嫌犯，訊後移送桃檢偵辦。

航警表示，運毒集團想趁著端午連假前夕，進出口的貨物、郵件大增時，想混水摸魚持寄送毒品闖關，在接獲線後，持續對出入口的貨物、郵件加強檢視、抽查，果然在15日先查獲一批要寄往泰國的太陽餅禮盒中，X光檢查時顯像有異，開箱後檢查後，發現太陽餅下方塞滿30010顆不明藥品，經查驗為3級毒品一粒眠。又於16、17日兩日查獲寄往澳洲的一批保溫杯以及窗簾桿中，也是X光顯像有異，會同海關人員在進一步破壞保溫杯內膽及切開窗簾鐵桿後，共起出白色粉狀物8.1公斤，經檢驗為2級毒品安非他命，市價約新台幣4千萬。專案小組依寄送郵局再加以比對清查過濾相關資料後，鎖定6名居住於台中的嫌犯，分別於本月19、22、23日3天循線逮捕嫌犯共4男2女。

航警在偵訊後發現，這6名寄送毒品的嫌犯年齡為19至23歲，大部分都沒有前科，且也沒工作，都是因為缺錢花用，才會被毒梟利用，以低價的8千到1萬5千元的代價，替運毒集團寄送毒品。

有趣的是，其中一名賴姓男子（28歲），被運毒集團委以寄送改裝後的中空窗簾桿，由於毒犯怕Ｘ光檢查，將厚度達一公分沈重鐵桿偽裝成窗簾桿，中空藏毒，賴男以8千元代價運毒寄送，但在郵局寄送時，光郵資就花費了7千多元，讓他當場也傻眼，賴男在被捕後抱怨，不但沒賺到錢，現在還得面臨寄送毒品犯罪的牢獄之災，可說是得不償失。

航警局指出，由於以往查獲的安非他命皆以綑綁在人體的方式夾帶至澳洲，此次查獲的手法明顯不同，且6名嫌犯都是在台中犯案後逮捕歸案，顯見應有運毒集團操控，將持續向上追查幕後來源。

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(中時)